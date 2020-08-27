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В Раде изучают возможность дистанционной работы

Киев • УНН

 • 11695 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Верховная Рада Украины может перейти на дистанционный режим работы. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат, кандидат на должность мэра столицы от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает УНН.

В Раде изучают возможность дистанционной работы

Она уточнила, что сегодня разрабатывается несколько вариантов развития событий, в том числе - дистанционное проведение заседаний ВР. Впрочем, относительно эффективности такого режима работы парламентариев Верещук выразила сомнение.

"Не знаю, насколько они будут эффективными, потому что нет законной слежки, как проголосовать и обеспечить этот голос в данном случае. Но то, что мы будем дезинфицировать руки, пользоваться масками - эти инструменты точно будут использованы", - сказала она.

Отдельно Верещук выразила свою позицию относительно открытия школьных и дошкольных учебных заведений.

"Я за то, чтобы школы буди открыты. Дети должны идти и учиться, и это должно быть системно. Я не верю, что через скайп дети могут эффективно учиться", - добавила она.

Как писал УНН, в лидерах будущих мэрских выборов в столице, по данным букмекеров, сегодня находятся Кличко и Верещук.

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