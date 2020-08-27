В Раде изучают возможность дистанционной работы

Она уточнила, что сегодня разрабатывается несколько вариантов развития событий, в том числе - дистанционное проведение заседаний ВР. Впрочем, относительно эффективности такого режима работы парламентариев Верещук выразила сомнение.



"Не знаю, насколько они будут эффективными, потому что нет законной слежки, как проголосовать и обеспечить этот голос в данном случае. Но то, что мы будем дезинфицировать руки, пользоваться масками - эти инструменты точно будут использованы", - сказала она.



Отдельно Верещук выразила свою позицию относительно открытия школьных и дошкольных учебных заведений.



"Я за то, чтобы школы буди открыты. Дети должны идти и учиться, и это должно быть системно. Я не верю, что через скайп дети могут эффективно учиться", - добавила она.



Как писал УНН, в лидерах будущих мэрских выборов в столице, по данным букмекеров, сегодня находятся Кличко и Верещук.