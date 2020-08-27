У Раді вивчають можливість дистанційної роботи

Вона уточнила, що сьогодні розробляється кілька варіантів розвитку подій, в тому числі - дистанційне проведення засідань ВР. Втім, щодо ефективності такого режиму роботи парламентарів Верещук висловила сумнів.



"Не знаю, на скільки вони будуть ефективними, тому що немає законної стежки, як проголосувати і забезпечити цей голос в даному випадку. Але те, що ми будемо дезінфікувати руки, користуватися масками - ці інструменти точно будуть використані", - сказала вона.



Окремо Верещук висловила свою позицію щодо відкриття шкільних та дошкільних навчальних закладів.



"Я за те, щоб школи буди відкриті. Діти мають іти та вчитися, і це має бути системно. Я не вірю, що через скайп діти можуть ефективно вчитися", - додала вона.



Як писав УНН, у лідерах майбутніх мерських перегонів в столиці, за даними букмекерів, сьогодні перебувають Кличко та Верещук.