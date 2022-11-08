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В Раде требуют от мира ужесточения санкций в отношении Ирана

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинская власть требует от мира усиления санкций в отношении Ирана за поставку россии дронов-камикадзе, а также возможного поступления в армию рф баллистических ракет. Это во время брифинга подчеркнул председатель комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы требуем усиления санкций. Если смотреть на это с юридической точки зрения, Иран стал соучастником российской агрессии против Украины. Хотя уже много санкций, которые были ранее наложены на Иран, но еще остаются определенные резервы, которые можем использовать, чтобы требовать усиления санкций, потому что конечной целью является тотальная изоляция агрессора», – отметил Мережко.

Детали

Относительно поставки Ираном баллистических ракет россии, то нардеп выразил надежду, что это удастся остановить.

«Здесь нужно действовать на опережение и пытаться применять дипломатические пути, политическое и экономическое давление в виде санкций. Использовать все возможные средства воздействия на поведение Ирана, чтобы этого не произошло», – считает нардеп.

Напомним

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что есть подтвержденные факты, что россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.

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