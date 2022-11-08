У Раді вимагають від світу посилення санкцій щодо Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська влада вимагає від світу посилення санкцій щодо Ірану за постачання росії дронів-камікадзе, а також можливого надходження до армії рф балістичних ракет. На цьому під час брифінгу наголосив голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає кореспондент УНН.
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«Ми вимагаємо посилення санкцій. Якщо дивитися на це з юридичної точки зору, то Іран став співучасником російської агресії проти України. Хоча вже є багато санкцій, які були раніше накладені на Іран, але ще залишаються певні резерви, які можемо використати, щоб вимагати посилення санкцій, бо кінцевою метою є тотальна ізоляція агресора», – зазначив Мережко.
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Щодо постачання Іраном балістичних ракет росії, то нардеп висловив сподівання, що це вдасться зупинити.
«Тут треба діяти на випередження і намагатися застосовувати дипломатичні шляхи, політичний і економічний тиск у вигляді санкцій. Використовувати всі можливі засоби впливу на поведінку Ірану, щоб цього не сталося», – вважає нардеп.
Нагадаємо
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що є підтверджені факти, що росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.