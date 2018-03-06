В Раде продолжаются консультации по новому главе НБУ - Парубий

“Что касается Национального банка (назначение главы — ред.) — продолжаются консультации. У главы парламента нет кнопки „226 голосов“, и мне приходится только дожидаться, пока политические фракции не закончат консультации по поводу того или иного кадрового вопроса. Я очень способствую этой дискуссии и надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайший период и будет поставлен на рассмотрение парламента. Но после того, как будет найден консенсус”, — сообщил А.Парубий.

Как сообщал УНН, главу Национального банка Украины в случае достижения согласия между “Народным фронтом” и “БПП” могут назначить на следующей пленарной неделе в четверг 15 марта.

Напомним, Рада 1 марта планировала уволить главу НБУ Валерию Гонтареву и рассмотреть вопрос о назначении на эту должность Якова Смолия. Однако голосование не состоялось.