У Раді тривають консультації щодо нового голови НБУ - Парубій

“Щодо Національного банку (призначення голови — ред.) — тривають консультації. У голови парламенту немає кнопки „226 голосів“, і мені доводиться лише дочікуватись, поки політичні фракції не закінчать консультації з приводу того чи іншого кадрового питання. Я максимально сприяю цій дискусії і сподіваюсь, що це питання буде вирішено в найближчий період і буде поставлено на розгляд парламенту. Але після того, коли буде знайдено консенсус”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, голову Національного банку України в разі досягнення згоди між "Народним фронтом" і "БПП" можуть призначити наступного пленарного тижня у четвер 15 березня.

Нагадаємо, Рада 1 березня планувала звільнити голову НБУ Валерію Гонтареву та розглянути питання про призначення на цю посаду Якова Смолія. Однак голосування не відбулося.