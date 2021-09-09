В Раде произошла потасовка между нардепами Леросом и Тищенко

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 129544 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 145790 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121164 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118649 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 152587 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124165 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167271 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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В Раде произошла потасовка между нардепами Леросом и Тищенко

В Раде произошла потасовка между нардепами Леросом и Тищенко

Киев  •  УНН

 • 34234 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко решил силой прервать выступление с трибуны внефракционного нардепа Гео Лероса, сообщает УНН.

Детали

Гео Лерос взял слово с трибуны и выразил несогласие с действиями власти. На что бурно отреагировал нардеп Тищенко. Он решил согнать Лероса с трибуны.

Детали можно увидеть на видео с заседания.

"Наглая попытка говорить о президенте, говорить вещи, которые не касаются темы. Был отчет ВСК Юлии Гришиной по Укрзализныци", - объяснил свои действия Тищенко и заявил, что нардепы должны выступать по теме обсуждения.

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