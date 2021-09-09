У Раді сталася сутичка між нардепами Леросом та Тищенком
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко вирішив силою перервати виступ з трибуни позафракційного нардепа Гео Лероса, повідомляє УНН.
Деталі
Гео Лерос взяв слово з трибуни і висловив незгоду з діями чинної влади. На що бурхливо відреагував нардеп Тищенко. Він вирішив зігнати Лероса з трибуни.
Деталі можна побачити на відео з засідання.
"Нахабна спроба говорити про президента, говорити речі, які не стосуються теми. Був звіт ТСК Юлії Гришиної по Укрзалізниці", - пояснив свої дії Тищенко та заявив, що нардепи мають виступати по темі обговорення.