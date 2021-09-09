У Раді сталася сутичка між нардепами Леросом та Тищенком

Деталі

Гео Лерос взяв слово з трибуни і висловив незгоду з діями чинної влади. На що бурхливо відреагував нардеп Тищенко. Він вирішив зігнати Лероса з трибуни.

Деталі можна побачити на відео з засідання.

"Нахабна спроба говорити про президента, говорити речі, які не стосуються теми. Був звіт ТСК Юлії Гришиної по Укрзалізниці", - пояснив свої дії Тищенко та заявив, що нардепи мають виступати по темі обговорення.