В Раде ожидают Порошенко на голосование за курс в ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко будет присутствовать сегодня в Верховной Раде во время голосования за законопроект, который закрепляет в Конституции курс государства на вступление в НАТО и ЕС. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник.
"Ожидается, что Президент будет присутствовать при рассмотрении законопроекта по курсу НАТО и ЕС", - сообщил источник.
По словам собеседника агентства, это должно произойти сегодня.
Напомним, глава Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному комитету - по правовой политике - подготовить законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС для того, чтобы сегодня рассмотреть его в сессионном зале.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Напомним, Конституционный суд Украины изучал законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО после того, как в конце сентября получил обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно этого законопроекта.