У Раді очікують Порошенка на голосування за курс у ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко буде присутнім сьогодні у Верховній Раді під час голосування за законопроект, який закріплює у Конституції курс держави на вступ до НАТО та ЄС. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело.
"Очікується, що Президент буде присутнім під час розгляду законопроекту щодо курсу НАТО та ЄС", - повідомило джерело.
Зі слів співрозмовника агентства, це має відбутися сьогодні.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету - з правової політики - підготувати законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС для того, щоб сьогодні розглянути його у сесійній залі.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України підтримав зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.
Нагадаємо, Конституційний суд України вивчав законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО після того, як наприкінці вересня отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно цього законопроекту.