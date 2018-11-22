У Раді очікують Порошенка на голосування за курс у ЄС і НАТО

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко буде присутнім сьогодні у Верховній Раді під час голосування за законопроект, який закріплює у Конституції курс держави на вступ до НАТО та ЄС. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело.