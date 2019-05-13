В Раде разработали новую редакцию статьи о незаконном обогащении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Профильный комитет Верховной Рады Украины наработал новую редакцию статьи о незаконном обогащении и сейчас ждет согласования европейских коллег. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"В комитете создана рабочая группа с участием наших иностранных коллег по наработке нового законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Рабочей группой наработанная редакция новой статьи о незаконном обогащении, комитет направил новую редакцию статьи о незаконном обогащении нашим европейским коллегам. Ждем от них сведений", - отметил Паламарчук.
По его словам, европейские коллеги украинских парламентариев дадут соответствующей редакции статьи о незаконном обогащении заключение о соответствии европейскому законодательству.
Напомним, советник новоизбранного Президента Украины, специалист по борьбе с коррупцией из команды нового главы государства Руслан Рябошапка заявил журналистам в Брюсселе, что восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение будет восстановлена.