У Раді напрацювали нову редакцію статті про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Профільний комітет Верховної Ради України напрацював нову редакцію статті про незаконне збагачення й наразі чекає погодження європейських колег. Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Микола Паламарчук під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"В комітеті працює робоча група за участі наших іноземних колег щодо напрацювання нового законопроекту про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Робочою групою напрацьована редакція нової статті про незаконне збагачення, комітет надіслав нову редакцію статті про незаконне збагачення нашим європейським колегам. Чекаємо від них відомостей", - зазначив Паламарчук.
За його словами, європейські колеги українських парламентарів дадуть відповідній редакції статті про незаконне збагачення висновок щодо відповідності європейському законодавству.
Нагадаємо, радник новообраного Президента України, фахівець із боротьби з корупцією з команди нового Глави держави Руслан Рябошапка заявив журналістам у Брюсселі, що відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення буде відновлена.