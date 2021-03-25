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В Раде нарабатывают законопроект о перехвате телекоммуникаций

В Раде нарабатывают законопроект о перехвате телекоммуникаций

Киев  •  УНН

 • 14195 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Комитет по вопросам цифровой трансформации во вторник, 23 марта, собрался на первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта о перехвате телекоммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня отсутствуют законы, которые регулировали бы правоотношения в сфере перехвата телекоммуникаций. Все действия происходят на основе ведомственных документов. Важно разработать новый закон, который обеспечит оптимальный баланс между потребностями правоохранительных органов и общественности", - отметил заместитель главы Комитета Александр Федиенко.

Детали

По словам Федиенко, важно разработать новый закон, который позволит правоохранительным органам получить современную эффективную технологию перехвата информации с телекоммуникационных сетей в срок, а гражданам - соблюдение конституционных прав и свобод в сфере использования телекоммуникаций.

По его словам, проведение перехвата телекоммуникаций по четко очерченному специальному закону необходимо для успешной борьбы и предупреждения преступлений. При этом закон должен предусмотреть надежные гарантии против злоупотреблений и несанкционированных перехватов телекоммуникаций.

В заседании приняли участие народные депутаты, представители телекоммуникационной отрасли, правозащитных организаций и органов государственной власти.

Что было раньше

В мае прошлого года Верховная Рада приняла законопроект об усилении защиты телекоммуникационных сетей путем усиления административной и уголовной ответственности за их повреждение.

В частности, отныне умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг - наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

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