ВР посилила відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж

Так, законопроект має на меті припинення пошкодження, руйнування складових телекомунікаційних мереж, що призводять до порушення цілісності об’єктів телекомунікацій, спричинення шкоди власникам таких об’єктів, що має негативних вплив на інтереси громадян та держави.

Мета прийняття проекту закону реалізується шляхом посилення кримінальної та адміністративної відповідальності осіб за пошкодження, руйнування складових телекомунікаційної мережі.

Порушення правил охорони телекомунікаційних мереж, або пошкодження телекомунікаційної мережі або технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, які входять до складу телекомунікаційної мережі, якщо воно не викликало припинення надання телекомунікаційних послуг, — тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — у розмірі від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг — карається штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, — караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Дії, якщо вони завдали майнову шкоду у великих розмірах або спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 16 квітня ВРУ ухвалила за основу законопроект № 2654 щодо відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж.