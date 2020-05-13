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ВР ужесточила ответственность за повреждения телекоммуникационных сетей

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей путем усиления административной и уголовной ответственности за их повреждение. Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР ужесточила ответственность за повреждения телекоммуникационных сетей

Так, законопроект имеет целью прекращение повреждения, разрушения составляющих телекоммуникационных сетей, приводящих к нарушению целостности объектов телекоммуникаций, причинение вреда владельцам таких объектов, имеющих негативных влияние на интересы граждан и государства.

Цель принятия проекта закона реализуется путем усиления уголовной и административной ответственности лиц за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети.

Нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей, или повреждения телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений связи, входящих в состав телекоммуникационной сети, если оно не вызвало прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, — влечет наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг — наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, — наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. Действия, если они нанесли имущественный ущерб в крупных размерах или повлекшие тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что 16 апреля ВРУ приняла за основу законопроект № 2654 относительно ответственности за повреждения телекоммуникационных сетей.

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