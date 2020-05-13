ВР ужесточила ответственность за повреждения телекоммуникационных сетей

Так, законопроект имеет целью прекращение повреждения, разрушения составляющих телекоммуникационных сетей, приводящих к нарушению целостности объектов телекоммуникаций, причинение вреда владельцам таких объектов, имеющих негативных влияние на интересы граждан и государства.

Цель принятия проекта закона реализуется путем усиления уголовной и административной ответственности лиц за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети.

Нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей, или повреждения телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений связи, входящих в состав телекоммуникационной сети, если оно не вызвало прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, — влечет наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг — наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, — наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. Действия, если они нанесли имущественный ущерб в крупных размерах или повлекшие тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что 16 апреля ВРУ приняла за основу законопроект № 2654 относительно ответственности за повреждения телекоммуникационных сетей.