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У Раді напрацьовують законопроект про перехоплення телекомунікацій

У Раді напрацьовують законопроект про перехоплення телекомунікацій

Київ • УНН

 • 14199 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Комітет з питань цифрової трансформації у вівторок, 23 березня, зібрався на перше засідання робочої групи щодо розробки законопроекту про перехоплення телекомунікацій. Про це інформує пресслужба Верховної Ради, передає УНН.

Цитата:

"Сьогодні відсутні закони, які врегульовували б правовідносини у сфері перехоплення телекомунікацій. Всі дії відбуваються на основі відомчих документів. Важливо розробити новий закон, який забезпечить оптимальний баланс між потребами правоохоронних органів та громадськості", - зазначив заступник голови Комітету Олександр Федієнко.

Деталі

За словами Федієнка, важливо розробити новий закон, який дозволить правоохоронним органам отримати сучасну ефективну технологію перехоплення інформації з телекомунікаційних мереж у визначений термін, а громадянам - дотримання конституційних прав і свобод у сфері використання телекомунікацій.

З його слів, проведення перехоплення телекомунікацій за чітко окресленим спеціальним законом необхідне для успішної боротьби та попередження злочинів. При цьому закон має передбачити надійні гарантії проти зловживань і несанкціонованих перехоплень телекомунікацій.

У засіданні взяли участь народні депутати, представники телекомунікаційної галузі, правозахисних організацій та органів державної влади.

Що було раніше

У травні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроект щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж шляхом посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за їх пошкодження.

Зокрема, відтепер умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі, якщо такі дії спричинили припинення надання телекомунікаційних послуг — карається штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

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