В пяти жителей Днепропетровской области обнаружили болезнь Лайма
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Этой весной у пяти жителей Днепропетровской области обнаружили болезнь Лайма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
“С начала года более трехсот жителей региона пострадали от укусов клещей. У пяти человек — диагностировали болезнь Лайма”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, если вас укусил клещ, не тяните его самостоятельно, отметили в департаменте. Лучше обратитесь к медикам. После клеща следует отнести к Областного лабораторного центра по адресу: г. Днепр, ул. Щербаня, 6 Там его проверят на инфекции. Человек, которого укусили, также должен сдать анализы, ведь клещи могут переносить болезнь Лайма и энцефалит.
Напомним, за три месяца текущего года в Украине зафиксировано более 200 случаев болезни Лайма.