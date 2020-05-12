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У п’ятьох мешканців Дніпропетровщини виявили хворобу Лайма

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Цієї весни у п’ятьох мешканців Дніпропетровщини виявили хворобу Лайма. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

У п’ятьох мешканців Дніпропетровщини виявили хворобу Лайма

“Із початку року понад триста жителів регіону постраждали від укусів кліщів. У п’ятьох людей — діагностували хворобу Лайма”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, якщо вас вкусив кліщ, не витягайте його самостійно, наголосили у департаменті. Краще зверніться до медиків. Після кліща варто віднести до Обласного лабораторного центру за адресою: м. Дніпро, вул. Щербаня, 6. Там його перевірять на інфекції. Людина, яку вкусили, також має здати аналізи, адже кліщі можуть переносити хворобу Лайма та енцефаліт.

Нагадаємо, за три місяці поточного року в Україні зафіксовано понад 200 випадків хвороби Лайма.

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