У Путина заявили, что "не дождались ответа" Украины на предложение забрать технику из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Россия не получила ответа от Украины на предложение забрать украинскую военную технику из Крыма, поэтому сейчас ставить вопрос о соответствующих сроках некорректно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт УНН, ссылаясь на ТАСС.
"Навскидку не вспомню, были ли временные рамки, но никакой реакции не последовало вообще", - ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в силе предложение президента РФ Владимира Путина украинской стороне забрать технику Вооруженных сил Украины из оккупированного Крыма.
"Поэтому сейчас ставить вопрос некорректно. Надо задавать вопрос украинским визави: почему они не отреагировали на предложение президента РФ", - добавил он.
Ранее председатель комитета по обороне Госдумы РФ заявил, что, если в течение 10 лет Украина не заберет с незаконно аннексированного полуострова оставшуюся военную технику, то Россия будет вынуждена ее утилизировать.