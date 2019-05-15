У Путіна заявили, що "не дочекалися відповіді" України на пропозицію забрати техніку з Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Росія не отримала відповіді від України на пропозицію забрати українську військову техніку з Криму, тому зараз ставити питання про відповідні терміни некоректно. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"Навскидку не згадаю, чи були тимчасові рамки, але ніякої реакції не було взагалі", - відповів представник Кремля на питання, чи залишиться в силі пропозиція президента РФ Володимира Путіна українській стороні забрати техніку Збройних сил України з окупованого Криму.
"Тому зараз ставити питання некоректно. Треба ставити питання українським візаві: чому вони не відреагували на пропозицію президента РФ", - додав він.
Раніше голова комітету з оборони Держдуми РФ заявив, що, якщо протягом 10 років Україна не забере з незаконно анексованого півострова військову техніку, що залишилася, то Росія буде змушена її утилізувати.