У Путіна заявили, що "не дочекалися відповіді" України на пропозицію забрати техніку з Криму

"Навскидку не згадаю, чи були тимчасові рамки, але ніякої реакції не було взагалі", - відповів представник Кремля на питання, чи залишиться в силі пропозиція президента РФ Володимира Путіна українській стороні забрати техніку Збройних сил України з окупованого Криму.

"Тому зараз ставити питання некоректно. Треба ставити питання українським візаві: чому вони не відреагували на пропозицію президента РФ", - додав він.

Раніше голова комітету з оборони Держдуми РФ заявив, що, якщо протягом 10 років Україна не забере з незаконно анексованого півострова військову техніку, що залишилася, то Росія буде змушена її утилізувати.