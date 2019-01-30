У Путина заявили, что между РФ и Украиной нет никакой войны

"Никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, два братских народа, но, в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил (событиях в Украине)", - добавил он.

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В то же время, Песков заверил, что в Кремле хотели бы, чтобы отношения Москвы и Киева были свободны от "уродливых проявлений". "Мы, конечно, больше всего хотели бы, чтобы всех этих негативных проявлений не было, чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", - резюмировал он.

В декабре Президент Петро Порошенко сделал жесткое заявление о российской агрессии.