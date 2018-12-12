Порошенко сделал жесткое заявление о российской эскалации в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Мир должен перейти от слов и заявлений к действиям в ответ на то, что делает Россия в районе Азовского и Черного морей. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News, комментируя захват украинских военных судов в районе Керченского пролива, передает УНН.
"Теперь, 25 ноября, в нейтральных водах Черного моря, открытых для международной навигации, 10 российских военных кораблей открыли неспровоцированный огонь по украинским военным суднам. Ранены 3 моих солдаты и получили травмы еще 3 солдата во время штурмовой операции в нейтральных водах. Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война, и это не шутки, не инцидент и не кризис. Потому что это ваши регулярные силы под российским флагом атакуют в международных водах украинские военные суда", - сказал Порошенко в опубликованном 8 декабря видео интервью Fox News.
"Реакция мира была достаточно сильной, но это заявления, это слова. Но на действия Путина совершенно необходимо для нас отвечать действиями", - заявил он.
Среди таких действий он указал, в частности, необходимость присутствия НАТО в Черном море, чтобы не допустить российской оккупации Азовского и Черноморского регионов.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.