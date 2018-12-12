Порошенко зробив жорстку заяву про російську ескалацію у Керченській протоці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Світ має перейти від слів і заяв до дій у відповідь на те, що робить Росія у районі Азовського і Чорного морів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Fox News, коментуючи захоплення українських військових суден у районі Керченської протоки, передає УНН.
"Тепер, 25 листопада, у нейтральних водах Чорного моря, відкритих для міжнародної навігації, 10 російських військових кораблів відкрили неспровокований вогонь по українських військових суднах. Поранено 3 моїх солдати і отримали травми ще 3 солдати під час штурмової операції в нейтральних водах. Пан Путін, це акт агресії. Пан Путін, це війна, і це не жарт, не інцидент і не криза. Тому що це ваші регулярні сили під російським прапором атакують в міжнародних водах українські військові судна", - сказав Порошенко в опублікованому 8 грудня відео інтерв'ю Fox News.
"Реакція світу була досить сильною, але це заяви, це слова. Але на дії Путіна абсолютно необхідно для нас відповідати діями", - заявив він.
Серед таких дій він вказав, зокрема, на необхідність присутності НАТО у Чорному морі, щоб не допустити російської окупації Азовського і Чорноморського регіонів.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.