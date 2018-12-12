У Путина отреагировали на слова Порошенко о войне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Кремле не согласились со словами Президента Украины Петра Порошенко по захвату россиянами украинских лодок и их экипажей в районе Керченского пролива, для определения чего глава Украинского государства в интервью телеканалу Fox News использовал слова "акт агрессии" и "война". Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы не согласны с такой трактовкой", - сказал Песков, вновь заявив о "нарушении государственной границы России, со всеми последствиями".
По его словам, власти Украины использует Россию в образе врага перед выборами.
"Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании в Украине и использования образа врага - России - для достижения внутриэлекторальных целей", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в интервью Fox News заявил, что мир должен перейти от слов и заявлений к действиям в ответ на то, что делает Россия в районе Азовского и Черного морей. Комментируя захват украинских военных судов в районе Керченского пролива, Порошенко сказал: "Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война, и это не шутки, не инцидент и не кризис".