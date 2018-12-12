У Путіна відреагували на слова Порошенка про війну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Кремлі не погодились зі словами Президента України Петра Порошенка щодо захоплення росіянами українських човнів та їхніх екіпажів у районі Керченської протоки, на означення чого глава Української держави в інтерв'ю телеканалу Fox News вжив слова "акт агресії" і "війна". Таку думку висловив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми не згодні з таким трактуванням", - сказав Пєсков, знову заявивши про "порушення державного кордону Росії, з усіма наслідками".
За його словами, влада України використовує Росію в образі ворога перед виборами.
"Ми бачимо неозброєним оком продовження виборчої кампанії в Україні і використання образу ворога - Росії - для досягнення внутрішньоелекторальних цілей", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Fox News заявив, що світ має перейти від слів і заяв до дій у відповідь на те, що робить Росія у районі Азовського і Чорного морів. Коментуючи захоплення українських військових суден у районі Керченської протоки, Порошенко сказав: "Пан Путін, це акт агресії. Пан Путін, це війна, і це не жарт, не інцидент і не криза".