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В ПЦУ рассказали подробности встречи Епифания и Святослава

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Во время встречи Предстоятеля Поместной Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Епифания и Главы и Отца Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Верховного Архиепископа Святослава стороны лично обменялись соображениями по ряду вопросов, касающихся двух Церквей и влияющих на их взаимоотношения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ПЦУ.

В ПЦУ отметили, что встреча состоялась 7 марта.

"Во время встречи стороны лично обменялись соображениями по ряду вопросов, касающихся двух Церквей и влияющих на их взаимоотношения. Ранее по этому поводу состоялась переписка, в частности в адрес Блаженнейшего Верховного Архиепископа Святослава были направлены письма от Предстоятеля Поместной УПЦ (19 февраля) и от Священного Синода (4 марта)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, руководители Украинских Церквей подтвердили необходимость для обеих сторон иметь понимание и сотрудничество, ведь это служит общественному согласию и единству украинского народа.

"Благодаря усилиям наших предшественников было много сделано для того, чтобы залечить раны прошлого", - считает Блаженнейший Владыка. Он отметил, что с самого начала своего служения Предстоятеля неоднократно подчеркивал необходимость диалога двух Церквей, продолжение того сотрудничества, которое уже существует.

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Позиция Поместной УПЦ заключается в том, что следует в дальнейшем поддерживать и развивать хорошие отношения с Украинской Греко-Католической Церковью и с Католической Церковью в целом, желая сотрудничать в различных сферах, где это возможно, одновременно соблюдая православное вероучение и в согласии с другими Поместными Православными церквями, сообщили в пресс-службе.

В ПЦУ отметили, что и в исторических вопросах каждая из сторон имеет собственный взгляд, в одних близкий, в других - противоположный. Ошибкой было бы переоценивать такие расхождения, так и недооценивать их. Именно поэтому необходим дальнейший диалог - очевидно длительный, порой сложный и болезненный.

"Мы открыты к такому диалогу, хотим, чтобы он проходил конструктивно и плодотворно, с учетом всех внутренних и внешних вызовов для участников" - показал позицию Поместной УПЦ Блаженнейший Митрополит Епифаний.

Руководители Церквей приняли к сведению сообщение Министерства культуры Украины, что с 18 марта этого года Собор Святой Софии в Киеве будет закрыт на длительную реставрацию, сообщили в пресс-службе.

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