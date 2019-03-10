У ПЦУ розповіли подробиці зустрічі Епіфанія та Святослава

КИЇВ. 10 березня. УНН. Під час зустрічі Предстоятеля Помісної Української Православної Церкви Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та Глави і Отця Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійшого Верховного Архієпископа Святослава сторони особисто обмінялися міркуваннями щодо низки питань, які стосуються двох Церков і впливають на їхні взаємовідносини. Про це УНН повідомили у прес-службі ПЦУ.