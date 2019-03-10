У ПЦУ розповіли подробиці зустрічі Епіфанія та Святослава

ukru
22 березня, 17:51 • 89181 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 129510 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 107581 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 107258 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 98408 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103048 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152384 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168349 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155044 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 250287 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
6.7 м/с
29 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 43080 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 73745 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 28707 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 37710 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 22966 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 166721 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 250289 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 212746 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 197452 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163947 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 62176 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 58367 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 73513 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 54893 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 85322 перегляди
Актуальне
У ПЦУ розповіли подробиці зустрічі Епіфанія та Святослава

У ПЦУ розповіли подробиці зустрічі Епіфанія та Святослава

Київ • УНН

 • 16203 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Під час зустрічі Предстоятеля Помісної Української Православної Церкви Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та Глави і Отця Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійшого Верховного Архієпископа Святослава сторони особисто обмінялися міркуваннями щодо низки питань, які стосуються двох Церков і впливають на їхні взаємовідносини. Про це УНН повідомили у прес-службі ПЦУ.

У ПЦУ відзначили, що зустріч відбулась 7 березня.

“Під час зустрічі сторони особисто обмінялися міркуваннями щодо низки питань, які стосуються двох Церков і впливають на їхні взаємовідносини. Раніше з цього приводу відбулося листування, зокрема на адресу Блаженнійшого Верховного Архієпископа Святослава було надіслано листи від Предстоятеля Помісної УПЦ (19 лютого) та від Священного Синоду (4 березня)”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, очільники Українських Церков підтвердили необхідність для обох сторін мати порозуміння і співпрацю, адже це слугує суспільному порозумінню та єдності українського народу.

“Завдяки зусиллям наших попередників було багато зроблено для того, щоби загоїти рани минулого” — вважає Блаженнійший Владика. Він зазначив, що від самого початку свого служіння Предстоятеля неодноразово підкреслював необхідність діалогу двох Церков, продовження тієї співпраці, яка вже існує.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синод УПЦ ухвалив рішення щодо літургії УГКЦ у Софійському соборі

Позиція Помісної УПЦ полягає в тому, що слід надалі підтримувати та розвивати добрі відносини з Українською Греко-Католицькою Церквою та з Католицькою Церквою в цілому, бажаючи співпрацювати у різних сферах, де це є можливим, одночасно дотримуючись православного віровчення та у згоді з іншими Помісними Православними Церквами, повідомили у прес-службі.

У ПЦУ зазначили, що і у віровчительнних, і в історичних питаннях кожна зі сторін має власний погляд, у одних близький, в інших — протилежний. Помилкою було би як переоцінювати такі розбіжності, так і недооцінювати їх. Саме тому потрібен подальший діалог — очевидно тривалий, часом складний та болючий.

“Ми відкриті до такого діалогу, бажаємо, щоби він відбувався конструктивно та плідно, з урахуванням усіх внутрішніх та зовнішніх викликів для його учасників” — засвідчив позицію Помісної УПЦ Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Очільники Церков взяли до відома повідомлення від Міністерства культури України, що з 18 березня цього року Собор Святої Софії у Києві буде закритий на тривалу реставрацію, повідомили у прес-службі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,461.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,013.43