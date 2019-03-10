У ПЦУ розповіли подробиці зустрічі Епіфанія та Святослава
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Під час зустрічі Предстоятеля Помісної Української Православної Церкви Блаженнійшого Митрополита Епіфанія та Глави і Отця Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійшого Верховного Архієпископа Святослава сторони особисто обмінялися міркуваннями щодо низки питань, які стосуються двох Церков і впливають на їхні взаємовідносини. Про це УНН повідомили у прес-службі ПЦУ.
У ПЦУ відзначили, що зустріч відбулась 7 березня.
“Під час зустрічі сторони особисто обмінялися міркуваннями щодо низки питань, які стосуються двох Церков і впливають на їхні взаємовідносини. Раніше з цього приводу відбулося листування, зокрема на адресу Блаженнійшого Верховного Архієпископа Святослава було надіслано листи від Предстоятеля Помісної УПЦ (19 лютого) та від Священного Синоду (4 березня)”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, очільники Українських Церков підтвердили необхідність для обох сторін мати порозуміння і співпрацю, адже це слугує суспільному порозумінню та єдності українського народу.
“Завдяки зусиллям наших попередників було багато зроблено для того, щоби загоїти рани минулого” — вважає Блаженнійший Владика. Він зазначив, що від самого початку свого служіння Предстоятеля неодноразово підкреслював необхідність діалогу двох Церков, продовження тієї співпраці, яка вже існує.
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Позиція Помісної УПЦ полягає в тому, що слід надалі підтримувати та розвивати добрі відносини з Українською Греко-Католицькою Церквою та з Католицькою Церквою в цілому, бажаючи співпрацювати у різних сферах, де це є можливим, одночасно дотримуючись православного віровчення та у згоді з іншими Помісними Православними Церквами, повідомили у прес-службі.
У ПЦУ зазначили, що і у віровчительнних, і в історичних питаннях кожна зі сторін має власний погляд, у одних близький, в інших — протилежний. Помилкою було би як переоцінювати такі розбіжності, так і недооцінювати їх. Саме тому потрібен подальший діалог — очевидно тривалий, часом складний та болючий.
“Ми відкриті до такого діалогу, бажаємо, щоби він відбувався конструктивно та плідно, з урахуванням усіх внутрішніх та зовнішніх викликів для його учасників” — засвідчив позицію Помісної УПЦ Блаженнійший Митрополит Епіфаній.
Очільники Церков взяли до відома повідомлення від Міністерства культури України, що з 18 березня цього року Собор Святої Софії у Києві буде закритий на тривалу реставрацію, повідомили у прес-службі.