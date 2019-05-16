В ПЦУ объяснили уменьшение активности перехода церквей от УПЦ МП

"В первые месяцы переход был активен и я это связываю с тем, что у нас, в Украине есть приходы, где общины есть активные, думающие, и если эти люди увидели, что есть церковь объединена, есть предоставленный Томос, зарегистрированная Киевская митрополия Православной церкви Украины, юридически все моменты уже сделаны, то эта община обращалась к своему священнику о переходе. И как раз в эти месяцы переходили те общины, где прихожане об этом высказывались", - рассказал священник.

Он подтвердил, что количество церквей, которые переходят к ПЦУ действительно уменьшилось, однако он заверил, что этот процесс не остановлен, а причинами замедления перехода является разделение украинской церкви, которое длилось веками.

"Надо понимать, что православная церковь в Украине была разделена очень долго. Мы можем говорить о трех веках, когда Киевская митрополия была передана незаконно Московскому патриархату и точно можем говорить за период независимой Украины с 1991 года, когда у нас не было единой церкви: был Киевский патриархат, Московский патриархат, Автокефальная церковь и десятилетия разделение трудно преодолеть за несколько месяцев.

Отец Иван уверяет, что процесс перехода церквей будет продолжаться, но это будет зависеть от самой Православной церкви Украины, "как она будет себя вести, в том числе руководство".

"Речь идет о порядке в церкви, что церковь будет действительно независимой от государства, это будет Божий организм, тело Христово, где люди смогут найти не только спокойствие своим душам, но и спасение", - отметил священник.

Как сообщал УНН, по состоянию на 15 мая, в Православную церковь Украины перешло 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.