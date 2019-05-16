У ПЦУ пояснили зменшення активності переходу церков від УПЦ МП

“У перші місяці перехід був активний і я це пов’язую з тим, що в нас, в Україні є парафії, де громади є активні, думаючі, і якщо ці люди побачили, що є церква об’єднана, є наданий Томос, зареєстрована Київська митрополія Православної церкви України, юридично всі моменти вже зроблені, то ця громада зверталася до свого священика про перехід. І якраз в ці місяці переходили ті громади, де парафіяни про це висловлювались”, — розповів священик.

Він підтвердив, що кількість церков, які переходять до ПЦУ дійсно зменшилась, проте він запевнив, що цей процес не зупинений, а причинами сповільнення переходу є розділення української церкви, яке тривало століттями.

“Треба розуміти, що православна церква в Україні була розділена дуже довго. Ми можемо говорити про 300 років, коли Київська митрополія була передана незаконно Московському патріархату і точно можемо говорити за період незалежної України з 1991 року, коли в нас не було єдиної церкви: був Київський патріархат, Московський патріархат, Автокефальна церква і десятиліття розділення важко подолати за декілька місяців.

Отець Іван запевняє, що процес переходу церков буде тривати, але це залежатиме від самої Православної церкви України, “як вона буде себе поводити, зокрема керівництво”.

“Мова йде про порядок у церкві, що церква буде дійсно незалежною від держави, що це буде Божий організм, тіло Христове, де люди зможуть знайти не тільки спокій своїм душам, але й спасіння”, — зазначив священик.

Як повідомляв УНН, станом на 15 травня, до Православної церкви України перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.