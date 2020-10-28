В психбольнице в оккупированном Крыму вспышка COVID-19 - более 80 больных

"В Симферополе был оперативно развернут "ковидный" госпиталь на 60 коек в психоневрологической больнице №1 им. Балабана в связи с эпидситуацией. На территории больницы зарегистрировано групповое заболевание - там 81 пострадавший. Практически половина из них - медицинские работники, 56 человек - это лица без клинических проявлений", - сообщила так называемая" глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталья Пеньковская.

Она отметила, что при приеме на лечение в данное учреждение от больных не требовали данных по обследованию на COVID-19, хотя это обязательное условие. По данному факту проводится эпидрасследование.

Сообщается, что за минувшие сутки в оккупированном Крыму зарегистрировано 251 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период пандемии - 4998 человек. Умерли от коронавируса 123 пациента.

Напомним, Меджлис крымскотатарского народа призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить временно оккупированную РФ территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя из-за катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной распространением пандемии коронавируса.