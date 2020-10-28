У психлікарні в окупованому Криму спалах COVID-19 - понад 80 хворих

"У Сімферополі був оперативно розгорнуто "ковідний" госпіталь на 60 ліжок у психоневрологічній лікарні №1 ім. Балабана у зв'язку з епідситуацією. На території лікарні зареєстровано групове захворювання - там 81 постраждалий. Практично половина із них - медичні працівники, 56 осіб - це особи без клінічних проявів", - повідомила так звана "глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю" Наталя Пеньковська.

Вона зазначила, що при прийомі на лікування до зазначеної установи від хворих не вимагали даних по обстеженню на COVID-19, хоча це обов'язкова умова. За даним фактом триває епідрозслідування.

Повідомляється, що за минулу добу в окупованому Криму зареєстровано 251 випадок коронавірусної інфекції. Одужали за весь період пандемії - 4998 осіб. Померли від коронавірус 123 пацієнти.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу закликав спостерігачів ОБСЄ і ООН відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя через катастрофічну епідеміологічної ситуації, викликаної поширенням пандемії коронавірусу.