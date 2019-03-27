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В ПХГ Украины осталось 8,87 млрд куб. м газа

Киев • УНН

 • 8785 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 марта уменьшился до 8,872 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

В ПХГ Украины осталось 8,87 млрд куб. м газа

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 20,41 млн куб. м газа.

При этом в данных за 25 марта указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 10,43 млн куб. м, из Венгрии - 4,80 млн куб. м, из Польши - 6,04 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 28%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая. Речь может идти о повышении на 15%.

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