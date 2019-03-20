"Нафтогаз" запропонував населенню газ за ціною, нижчою встановленої Кабміном

"У квітні ми запропонуємо побутовим споживачам, які є клієнтами "Нафтогазу", газ за ціною на 2% нижче регульованої, яка встановлена постановою Кабміну. Ціна кубометру газу буде 8,38 грн (за 1 куб. м - ред.) замість 8,55", - повідомили у НАК.

Це зниження стало можливим, тому що змінилася ринкова ціна і "Нафтогаз" зміг закупити газ дешевше, відзначили у компанії.

Як зазначається, ринкові ціни на газ коливаються залежно від балансу попиту і пропозиції. "Зараз баланс такий, що ринкові ціни у квітні стали нижчими за регульовану ціну для населення", - відзначили у НАК.

"Ми запропонували уряду скасувати постанову 867, яка регулює ціни для населення і вимагає підняти ціни на 15% з 1 травня. Цією ж постановою нас зобов’язують продавати газ приватним компаніям облгаззбутам – посередникам, які боргують нам мільярди за газ. Ця схема вигідна лише одному суб’єкту ринку – тим самим облгаззбутам, які завдяки ній мають гарантований ринок збуту, гарантованого постачальника ("Нафтогаз") і можливість скільки завгодно не платити за газ", - заявили у "Нафтогазі".

Нагадаємо, 19 жовтня минулого року Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м, або 8,55 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголошував, що українці мають платити лише за фактично спожитий газ за ціною 8,55 грн за кубометр.

У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.

Також нагадаємо, уряд ухвалив рішення оголосити з 23 березня конкурс на заміщення посади голови правління НАК "Нафтогаз України", яку наразі обіймає Андрій Коболєв.

Раніше наглядова рада НАК повідомляла, що юридично не оформила рішення про продовження контракту із нинішнім головою правління після 22 березня.

Як повідомляв УНН, голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв заявив, що не планує звільнятися з НАКу.

Довідка УНН: Побутові споживачі природного газу (населення) - фізичні особи, які отримують природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень.