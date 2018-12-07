В уряді українцям порадили не переплачувати за газ

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українці мають платити лише за фактично спожитий газ за ціною 8,55 грн за кубометр, а з проблемою встановлення на місцях тарифів, вищих за прогнозовані, мають розібратися профільні міністерство та регулятор. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.