В уряді українцям порадили не переплачувати за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українці мають платити лише за фактично спожитий газ за ціною 8,55 грн за кубометр, а з проблемою встановлення на місцях тарифів, вищих за прогнозовані, мають розібратися профільні міністерство та регулятор. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.
"Я стурбований ситуацією. Звертаюся до громадян: платіть тільки за фактично спожитий газ по ціні 8,55 грн за кубометр. Все інше – шахрайство з боку постачальників. Я підготував доручення, звернуся до Міненергетики та НКРЕКП… Треба підтримати НКРЕКП з точки зору контролю і штрафувати облгази… Облгази виходять за межі своїх повноважень", - цитує слова Володимира Гройсмана прес-служба Кабміну.
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Також Володимир Гройсман ініціював створення спеціальної робочої групи з перевірки облгазів.
Як вказали у Кабміні, звернення Прем'єра до Міненерговугілля і НКРЕКП стосується перевірки постачальників енергоресурсів на місцях і виправлення ситуації із встановленням тарифів, вищих за прогнозовані.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.