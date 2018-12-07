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В правительстве украинцам посоветовали не переплачивать за газ

Киев • УНН

 • 24459 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинцы должны платить только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр, а с проблемой установки в регионах тарифов, превышающих прогнозируемые, должны разобраться профильные министерство и регулятор. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

В правительстве украинцам посоветовали не переплачивать за газ

"Я обеспокоен ситуацией. Обращаюсь к гражданам: платите только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр. Все остальное - мошенничество со стороны поставщиков. Я подготовил поручение, обращусь к Минэнергетики и НКРЭКУ... Надо поддержать НКРЭКУ с точки зрения контроля и штрафовать облгазы... Облгазы выходят за пределы своих полномочий", - цитирует слова Владимира Гройсмана пресс-служба Кабмина.

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Также Владимир Гройсман инициировал создание специальной рабочей группы по проверке облгазов.

Как указали в Кабмине, обращение Премьера к Минэнергоугля и НКРЭКУ касается проверки поставщиков энергоресурсов на местах и ​​исправления ситуации с установлением тарифов, превышающих прогнозируемые.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

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