"Нафтогаз" предложил населению газ по цене, ниже установленной Кабмином

"В апреле мы предложим бытовым потребителям, которые являются клиентами "Нафтогаза", газ по цене на 2% ниже регулируемой, установленной постановлением Кабмина. Цена кубометра газа будет 8,38 грн (за 1 куб. м - ред.) вместо 8,55", - сообщили в НАК.

Это снижение стало возможным, потому что изменилась рыночная цена и "Нафтогаз" смог закупить газ дешевле, отметили в компании.

Как отмечается, рыночные цены на газ колеблются в зависимости от баланса спроса и предложения. "Сейчас баланс такой, что рыночные цены в апреле стали ниже регулируемой цені для населения", - отметили в НАК.

"Мы предложили правительству отменить постановление 867, которое регулирует цены для населения и требует поднять цены на 15% с 1 мая. Этим же постановлением нас обязывают продавать газ частным компаниям облгазсбытам - посредникам, которые задолжали нам миллиарды за газ. Эта схема выгодна только одному субъекту рынка - тем самым облгазсбытам, которые благодаря ему имеют гарантированный рынок сбыта, гарантированного поставщика ("Нафтогаз") и возможность сколько угодно не платить за газ", - заявили в "Нафтогазе".

Напомним, 19 октября прошлого года Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м, или 8,55 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивал, что украинцы должны платить только за фактически потребленный газ по цене 8,55 грн за кубометр.

В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.

Также напомним, правительство приняло решение объявить с 23 марта конкурс на замещение должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины", которую сейчас занимает Андрей Коболев.

Ранее наблюдательный совет НАК сообщал, что юридически не оформил решение о продлении контракта с нынешним главой правления после 22 марта.

Как сообщал УНН, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не планирует увольняться с НАК.

Справка УНН: Бытовые потребители природного газа (население) - физические лица, получающие природный газ с целью использования для собственных бытовых нужд, в том числе для приготовления пищи, подогрева воды и отопления своих жилых помещений.