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В прямом эфире одного из российских телеканалов депутат Госдумы посоветовал лечиться боярышником

В прямом эфире одного из российских телеканалов депутат Госдумы посоветовал лечиться боярышником

Киев  •  УНН

 • 9939 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Депутат Госдумы РФ Петр Толстой предложил россиянам лечиться народными средствами вместо иностранных лекарств, в частности настойкой боярышника в эфире политического ток-шоу одного из федеральных телеканалов, передает УНН.

Именно так Толстой прокомментировал слова президента фонда “Институт региональных проектов и законодательства” Бориса Надеждина, который сообщил, что лечится от гипертонии западными медикаментами.

Надеждин объяснил, что пьет лекарства, которые “к сожалению, изготовленные в странах вероятного противника, например в Германии”.

В ответ Толстой предложил ему использовать средства народной медицины, заявив: “А вы выплевывайте, выплевывайте (западные лекарства). Кору дуба заваривайте, боярышник. Я говорю: боярышник, а эти выплевывайте”.

Впоследствии, после возмущения в социальных сетях депутат заявил, что это: “шутка. Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть о потере чувства юмора”.

Как сообщал УНН, недавно ведущий популярного российского канала в прямом эфире подрался с украинским экспертом.

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