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У прямому ефірі одного з російських телеканалів депутат Держдуми порадив лікуватися глодом

У прямому ефірі одного з російських телеканалів депутат Держдуми порадив лікуватися глодом

Київ • УНН

 • 9941 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Депутат Держдуми РФ Петро Толстой запропонував росіянам лікуватися народними засобами замість іноземних ліків, зокрема настоянкою глоду під час ефіру на політичному ток-шоу одного з федеральних телеканалів, передає УНН.

Саме так Толстой прокоментував слова президента фонду “Інститут регіональних проектів і законодавств” Бориса Надєждіна, який повідомив, що лікується від гіпертонії західними медикаментами.

Надєждін пояснив, що п’є ліки, які “на жаль, виготовлені в країнах ймовірного противника, наприклад в Німеччині”.

У відповідь Толстой запропонував йому використовувати засоби народної медицини, заявивши: “А ви випльовуйте, випльовуйте (західні ліки). Кору дуба заварюйте, глід. Я вам кажу: глід, а ці випльовуйте”.

Згодом, після обурення у соціальних мережах депутат заявив, що це: “був жарт. Якщо люди жартів не розуміють, залишається тільки шкодувати про втрату почуття гумору”.

Як повідомляв УНН, нещодавно ведучий популярного російського каналу у прямому ефірі побився з українським експертом.

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