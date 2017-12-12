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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 7443 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 20147 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100051 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109939 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130468 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106500 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108130 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В противотуберкулезном диспансере в Одесской области произошел пожар

В противотуберкулезном диспансере в Одесской области произошел пожар

Киев  •  УНН

 • 12342 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Пожарные эвакуировали восьмерых человек при пожаре в противотуберкулезном диспансере в Белгород-Днестровском. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области.

Пожар произошел ночью в городе Белгород-Днестровский в противотуберкулезном диспансере №2.

"По прибытию на место пожара было установлено, что произошло загорание электрической розетки на втором этаже двухэтажного здания. Пожар был локализован и ликвидирован на площади. Обслуживающий персонал и работники ГСЧС эвакуировали из корпуса восьмерых больных людей. Допустимая причина пожара - короткое замыкание проводки в электросети", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Кировогрaдской облaсти после пожара в жилом доме спасатели обнаружили телa двух погибших.

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