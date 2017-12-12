В противотуберкулезном диспансере в Одесской области произошел пожар

Пожар произошел ночью в городе Белгород-Днестровский в противотуберкулезном диспансере №2.

"По прибытию на место пожара было установлено, что произошло загорание электрической розетки на втором этаже двухэтажного здания. Пожар был локализован и ликвидирован на площади. Обслуживающий персонал и работники ГСЧС эвакуировали из корпуса восьмерых больных людей. Допустимая причина пожара - короткое замыкание проводки в электросети", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Кировогрaдской облaсти после пожара в жилом доме спасатели обнаружили телa двух погибших.