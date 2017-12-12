У протитуберкульозному диспансері на Одещині сталась пожежа
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вогнеборці евакуювали вісьмох людей під час пожежі у протитуберкульозному диспансері в Білгород-Дністровському. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Пожежа сталася вночі в місті Білгород-Дністровський у протитуберкульозному диспансері №2.
“По прибуттю на місце пожежі було встановлено , що сталось загорання електричної розетки на другому поверсі двоповерхової будівлі. Пожежу було локалізовано та ліквідовано на площі. Обслуговуючий персонал та працівники ДСНС евакуювали з корпусу вісьмох хворих людей. Припустима причина пожежі коротке замкнення проводки в електромережі”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Кіровогрaдській облaсті під чaс гaсіння пожежі у житловому будинку рятувaльники виявили тілa двох зaгиблих.