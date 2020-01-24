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В прокуратурах Донецкой и Луганской областей создали спецуправления относительно военных преступлений

Киев • УНН

 • 13517 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В прокуратурах Донецкой и Луганской областей создали управление по надзору в уголовных процессах по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщается в пресс-центре Офиса Генпрокурора, передает УНН.

В прокуратурах Донецкой и Луганской областей создали спецуправления относительно военных преступлений

“По поручению Генерального прокурора Руслана Рябошапки прокуратуры Донецкой и Луганской областей завершили формирование самостоятельных структурных подразделений — управлений по надзору в уголовных процессах по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В состав вошли 60 прокуроров”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новосозданные управления будут осуществлять процессуальное руководство и контроль за расследованием в уголовных производствах по “преступлениям против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, неприкосновенности государственных границ и другие преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса или связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины”.

Добавляется, что сейчас прокуроры областных и местных прокуратур в Донецкой и Луганской областях осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием более чем 10,5 тыс. уголовных производств данной категории.

“Региональные подразделения также тесно сотрудничать с общественными правозащитными организациями по вопросам документирования военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и коммуницировать с пострадавшими или свидетелями преступных действий. Кроме того, координировать работу правоохранительных органов в Донецкой и Луганской областях на этом направлении”, — резюмировали в сообщении.

Ранее Генпрокурор очертил приоритеты деятельности органов прокуратуры на 2020 год.

Напомним, в Украине вместо ГПУ со 2 января заработал Офис Генпрокурора.

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