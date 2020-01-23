Генпрокурор окреслив пріоритети діяльності органів прокуратури на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка окреслив пріоритети діяльності органів прокуратури на 2020 рік. Розробку відповідного документа він представив під час наради із заступниками Генпрокурора та керівниками регіональних прокуратур, що відбулася у серед, 22 січня, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
“Мова йде про злочини, розслідування яких є найбільш актуальними для суспільства, це корупційні злочини; злочини вчинені в банківській сфері, пов’язані з рефінансуванням; злочини у сфері оборонно-промислового комплексу; воєнні злочини; злочини, вчинені організованими групами і злочинними організаціями; у сфері обігу наркотичних засобів; порушення прав людини співробітниками правоохоронних органів”, — йдеться у повідомленні.
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У пресцентрі Офісу Генпрокурора додали, що для визначення ефективності роботи за пріоритетними напрямками використовуватимуться принципово нові індикатори рівня виконання поставлених завдань, а кількісні показники ефективності “будуть доповнені якісними”.
Зазначається, що результати протидії злочинності оцінюватимуться відповідно до вказаних пріоритетів.
Нагадаємо, в Україні замість ГПУ з 2 січня запрацював Офіс Генпрокурора.