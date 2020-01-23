Генпрокурор очертил приоритеты деятельности органов прокуратуры на 2020 год
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка очертил приоритеты деятельности органов прокуратуры на 2020 год. Разработку соответствующего документа он представил на совещании с заместителями генпрокурора и руководителями региональных прокуратур, состоявшейся в среду, 22 января, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
“Речь идет о преступлениях, расследование которых является наиболее актуальными для общества, это коррупционные преступления; преступления совершенные в банковской сфере, связанные с рефинансированием; преступления в сфере оборонно-промышленного комплекса; военные преступления; преступления, совершенные организованными группами и преступными организациями; в сфере оборота наркотических средств; нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов”, — говорится в сообщении.
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В пресс-центре Офиса Генпрокурора добавили, что для определения эффективности работы по приоритетным направлениям будут использоваться принципиально новые индикаторы уровня выполнения поставленных задач, а количественные показатели эффективности “будут дополнены качественными”.
Отмечается, что результаты противодействия преступности оцениваться в соответствии с указанными приоритетами.
Напомним, в Украине вместо ГПУ со 2 января заработал Офис Генпрокурора.