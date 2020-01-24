У прокуратурах Донецької і Луганської областей створили спецуправління відносно воєнних злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В прокуратурах Донецької і Луганської областей створили управління з нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Про це повідомляється у пресцентрі Офісу Генпрокурора, передає УНН.
“За дорученням Генерального прокурора Руслана Рябошапки прокуратури Донецької та Луганської областей завершили формування самостійних структурних підрозділів — управлінь з нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До складу увійшли 60 прокурорів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новостворені управління здійснюватимуть процесуальне керівництво та контроль за розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо “злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, недоторканності державних кордонів та інші злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу або пов’язані зі збройною агресією Російської Федерації проти України”.
Додається, що наразі прокурори обласних і місцевих прокуратур в Донецькій і Луганській областях здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у понад 10,5 тисяч кримінальних проваджень даної категорії.
“Регіональні підрозділи також тісно співпрацюватимуть з громадськими правозахисними організаціями щодо питань документування воєнних злочинів, використовувати у роботі відкриті джерела інформації та комунікувати з постраждалими або свідками злочинних дій. Крім того, координуватимуть роботу правоохоронних органів у Донецькій та Луганській областях на цьому напрямку”, — резюмували у повідомленні.
Раніше Генпрокурор окреслив пріоритети діяльності органів прокуратури на 2020 рік.
Нагадаємо, в Україні замість ГПУ з 2 січня запрацював Офіс Генпрокурора.