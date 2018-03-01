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В профильной Ассоциации опровергли "картельный сговор" на рынке яиц

В профильной Ассоциации опровергли "картельный сговор" на рынке яиц

Киев  •  УНН

 • 7423 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Нет никаких оснований обвинять украинских производителей куриных яиц в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом заявили в "Ассоциации птицеводов Украины", комментируя заявление председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей А.Дорошенко о "картельном сговоре" на рынке куриных яиц, передает УНН.

Председатель Ассоциации птицеводов С.Карпенко заметил, что птицефабрики формируют исключительно оптово-отпускные цены, в то время как розничные цены на продукт устанавливает торговая сеть.

"В условиях отсутствия декларирования торговой наценки ответственность за конечную цену лежит полностью на продавце (торговой сети)", - пояснил он, напомнив, что прецедент картельного сговора торговых сетей имел место в 2015 году.

С.Карпенко добавил, что с начала года отпускные цены украинских производителей куриных яиц снизились на 5,6%.

"По наиболее применяемой категории яиц "С1" средняя отпускная цена сегодня составляет - 22 грн за десяток. Поэтому непонятно, откуда господин Дорошенко взял стоимость в 30,8 грн за десяток, и к какой категории яиц она относится", - отметил он.

Существует ряд объективных факторов, формирующих цену на яйца. Речь идет о сезонности, пояснил председатель Ассоциации птицеводов.

"Для рынка яиц присуща сезонность в формировании отпускных цен, на которую существенно влияет наличие производства яиц в хозяйствах населения на уровне 45% от общего производства. Поэтому, цены на яйца самые дешевые в летний период, а самые дорогие - в осенне-зимний период. Насколько мы понимаем, лето еще не наступило", - отметил С.Карпенко.

По его словам, в 2018 году было также снято ряд ограничений на поставку украинских яиц в основные страны-импортеры, соответственно, вырос экспорт отечественной продукции.

"Экспорт яиц в январе превысил показатели января 2017 года в 2,3 раза, что имело прямое влияние на ценовые тренды на внутреннем рынке", - сказал он.

"Расширение экспортных поставок является стратегической задачей основных промышленных производителей яиц. Производители экспортируют по ценам, которые на тот момент состоят в той или иной стране, и они в течение года могут как превышать внутренние, так быть и ниже них. Но это не повод обвинять их в антиконкурентных действиях", - подчеркнул С.Карпенко.

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