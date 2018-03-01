У профільній Асоціації спростували "картельну змову" на ринку яєць

Голова Асоціації птахівників С.Карпенко зауважив, що птахофабрики формують виключно оптово-відпускні ціни, в той час як роздрібні ціни на продукт встановлює торгівельна мережа.

"За умов відсутності декларування торгівельної націнки відповідальність щодо кінцевої ціни лежить повністю на продавцю (торгівельній мережі)", - пояснив він, нагадавши, що прецендент картельної змови торгівельних мереж мав місце у 2015 році.

С.Карпенко додав, що з початку року відпускні ціни українських виробників курячих яєць знизилися на 5,6%.

"По найбільш вживаній категорії яйця "С1" середня відпускна ціна сьогодні становить – 22 грн за десяток. Тому незрозуміло, звідки пан Дорошенко взяв вартість у 30,8 грн за десяток, та до якої категорії яєць вона відноситься", - зазначив він.

Існує низка об'єктивних факторів, що формують ціну на яйця. Йдеться, зокрема, про сезонність, пояснив голова Асоціації птахівників.

"Для ринку яєць притаманна сезонність у формуванні відпускних цін, на яку суттєво впливає наявність виробництва яєць у господарствах населення на рівні 45% від загального виробництва. Тому, ціни на яйця найдешевші у літній період, а найдорожчі – в осінньо-зимовий період. Наскільки ми розуміємо, літо ще не настало", - зазначив С.Карпенко.

За його словами, у 2018 році було також знято низку обмежень на поставку українських яєць до основних країн-імпортерів, відповідно, зріс експорт вітчизняної продукції.

"Експорт яєць в січні перевищив показники січня 2017 року в 2,3 рази, що мало прямий вплив на цінові тренди на внутрішньому ринку", - сказав він.

"Розширення експортних поставок є стратегічним завданням основних промислових виробників яйця. Виробники експортують за цінами, які на той момент складаються в тій чи іншій країні, і вони протягом року можуть як перевищувати внутрішні, так бути і нижчими за них. Але це не привід звинувачувати їх в антиконкурентних діях", - наголосив С.Карпенко.