В частной школе в США произошла стрельба, погибли двое учеников

Детали

Офицеры, прибывшие на вызов, обнаружили двух учеников и взрослого работника школы ранеными, сообщил сержант полиции Де-Мойна Пол Парижек. Состояние раненого работника было определено как стабильное.

“В этом не было ничего случайного. Это, безусловно, был целенаправленный инцидент, — сказал Парижек.

“Что касается мотива, то это то, что мы попытаемся выяснить”, — добавил он.

По словам Парижека, свидетели предоставили полиции описание автомобиля, который убегал, и полицейские разыскали его. Отмечается, что автомобиль остановили за 3 км от школы, и два человека сразу же сдались, а третий сбежал.

По словам Парижека, задержать третьего человека полицейским помогла служебная собака.

“Все трое потенциальных подозреваемых находятся под стражей и сейчас их допрашивают детективы”, — сказал Парижек.

Напомним

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