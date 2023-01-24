В частной школе в США произошла стрельба, погибли двое учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Двое учеников получили смертельные ранения в понедельник днем в школе в Де-Мойни, штат Айова, которая специализируется на обучении молодежи из неблагополучных семей и имеет тесные связи с полицией, пишет УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Офицеры, прибывшие на вызов, обнаружили двух учеников и взрослого работника школы ранеными, сообщил сержант полиции Де-Мойна Пол Парижек. Состояние раненого работника было определено как стабильное.
“В этом не было ничего случайного. Это, безусловно, был целенаправленный инцидент, — сказал Парижек.
“Что касается мотива, то это то, что мы попытаемся выяснить”, — добавил он.
По словам Парижека, свидетели предоставили полиции описание автомобиля, который убегал, и полицейские разыскали его. Отмечается, что автомобиль остановили за 3 км от школы, и два человека сразу же сдались, а третий сбежал.
По словам Парижека, задержать третьего человека полицейским помогла служебная собака.
“Все трое потенциальных подозреваемых находятся под стражей и сейчас их допрашивают детективы”, — сказал Парижек.
Напомним
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