У приватній школі в США сталася стрілянина, загинули двоє учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Двоє учнів отримали смертельні поранення в понеділок вдень у школі в Де-Мойні, штат Айова, яка спеціалізується на навчанні молоді з неблагополучних сімей і має тісні зв'язки з поліцією, пише УНН з посиланням на NBC News.
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Офіцери, які прибули на виклик, виявили двох учнів і дорослого працівника школи пораненими, повідомив сержант поліції Де-Мойна Пол Паріжек. Стан пораненого працівника був визначений як стабільний.
“У цьому не було нічого випадкового. Це, безумовно, був цілеспрямований інцидент, — сказав Паріжек.
“Що стосується мотиву, то це те, що ми спробуємо з’ясувати”, — додав він.
За словами Паріжека, свідки надали поліції опис автомобіля, який тікав, і поліцейські розшукали його. Зазначається, що автомобіль зупинили за 3 км від школи, і двоє людей одразу ж здалися, а третій втік.
За словами Паріжека, затримати третю особу поліцейським допомогла службова собака.
“Всі троє потенційних підозрюваних перебувають під вартою і зараз їх допитують детективи”, — сказав Паріжек.
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