У приватній школі в США сталася стрілянина, загинули двоє учнів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 11211 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 23332 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 34504 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 44672 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 78444 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 51497 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 107282 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 77427 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62427 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119557 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.6м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 49633 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 39716 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 98574 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 41128 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 37404 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 78444 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 98671 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 107282 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 228501 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 277727 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 37469 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 41192 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 30620 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34822 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 50209 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

У приватній школі в США сталася стрілянина, загинули двоє учнів

Київ • УНН

 • 955373 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Двоє учнів отримали смертельні поранення в понеділок вдень у школі в Де-Мойні, штат Айова, яка спеціалізується на навчанні молоді з неблагополучних сімей і має тісні зв'язки з поліцією, пише УНН з посиланням на NBC News.

У приватній школі в США сталася стрілянина, загинули двоє учнів

Деталі

Офіцери, які прибули на виклик, виявили двох учнів і дорослого працівника школи пораненими, повідомив сержант поліції Де-Мойна Пол Паріжек. Стан пораненого працівника був визначений як стабільний.

“У цьому не було нічого випадкового. Це, безумовно, був цілеспрямований інцидент, — сказав Паріжек.

“Що стосується мотиву, то це те, що ми спробуємо з’ясувати”, — додав він.

За словами Паріжека, свідки надали поліції опис автомобіля, який тікав, і поліцейські розшукали його. Зазначається, що автомобіль зупинили за 3 км від школи, і двоє людей одразу ж здалися, а третій втік.

За словами Паріжека, затримати третю особу поліцейським допомогла службова собака.

“Всі троє потенційних підозрюваних перебувають під вартою і зараз їх допитують детективи”, — сказав Паріжек.

Нагадаємо

В неділю в нічному клубі в Луїзіані сталася стрілянина, в результаті якої було поранено 12 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02