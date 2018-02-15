С суда в Николаеве эвакуировали людей из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня около 8:30 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что заминирован Центральный районный суд города Николаева, а взрыв должен произойти через 2 часа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает УНН.
"На место происшествия прибыли специалисты взрыво-технической и кинологической служб ГУ НП, сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Заводского отдела полиции, ГСЧС, патрульные полицейские, а также скорая медицинская помощь. Правоохранители оцепили район возможной опасности и эвакуировали граждан, находившихся в помещении суда", - говорится в сообщении.
Сейчас взрывотехники и кинолог со служебной собакой проводят обследование.
Напомним, в Харькове задержан 43-летний мужчина, который сделал ложное сообщение о заминировании помещений одного из заводов города.