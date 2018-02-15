З суду у Миколаєві евакуювали людей через загрозу вибуху

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні близько 8:30 на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що заміновано Центральний районний суд міста Миколаєва, а вибух має статись через дві години. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.

“На місце події прибули спеціалісти вибухо-технічної та кінологічної служб ГУ НП, співробітники слідчо-оперативної групи та керівництво Заводського відділу поліції, ДСНС, патрульні поліцейські, а також швидка медична допомога. Правоохоронці оточили район можливої небезпеки та евакуювали громадян, які знаходились у приміщенні суду”, – йдеться у повідомленні.

Наразі вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою проводять обстеження.

Нагадаємо, у Харкові затримано 43-річного чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування приміщень одного із заводів міста.

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